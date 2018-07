Com 32 nomes, Osorio anuncia lista prévia do México para Copa das Confederações

O técnico Juan Carlos Osorio anunciou nesta terça-feira 32 jogadores para representar a seleção mexicana, entre outros compromissos, na Copa das Confederações. Desta convocação prévia, sairá a lista final de 23 nomes que disputará o torneio em junho, na Rússia.

Osorio anunciou uma lista extensa para representar a seleção mexicana em três frentes. Parte destes jogadores disputará amistosos contra Croácia e Irlanda, nos dias 27 de maio e 1.º de junho, respectivamente. Uma segunda delegação vai encarar Honduras e Estados Unidos, nos dias 8 e 11 de junho, respectivamente, pelas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018, também na Rússia.

Somente depois de analisar a participação mexicana nestes compromissos, o ex-técnico do São Paulo vai definir os 23 convocados que representarão o país na Copa das Confederações, que começa no dia 17 de junho.

Entre os chamados por Osorio, destaque para o goleiro Guillermo Ochoa, um dos destaques do México na Copa do Mundo de 2014, o veterano zagueiro Rafa Márquez, ex-Barcelona, e os atacantes Carlos Vela, da Real Sociedad, e Chicharito Hernández, do Bayer Leverkusen.

O México lidera a fase final das Eliminatórias da Concacaf, com 10 pontos após quatro partidas. Na Copa das Confederações, a seleção está no Grupo A, ao lado de Rússia, Nova Zelândia e Portugal, adversário da estreia no dia 18 de junho.

Confira a lista de convocados para a seleção mexicana:

Goleiros: Guillermo Ochoa (Granada-ESP), Alfredo Talavera (Toluca) e Jesús Corona (Cruz Azul).

Zagueiro: Diego Reyes (Espanyol), Néstor Araujo (Santos-MEX), Carlos Salcedo (Fiorentina), Rafael Márquez (Atlas), Héctor Moreno (PSV), Oswaldo Alanís (Chivas), Luis Reyes (Atlas) e Raúl López (Pachuca).

Meio-campistas: Jesús Molina (Monterrey), Jesús Dueñas (Tigres), Miguel Layún (Porto), Jorge Hernández (Pachuca), Andrés Guardado (PSV), Jonathan Dos Santos (Villarreal), Erick Gutiérrez (Pachuca), Héctor Herrera (Porto), Orbelín Pineda (Chivas) e Elías Hernández (León-MEX).

Atacantes: Marco Fabián (Eintracht Frankfurt), Giovani Dos Santos (Los Angeles Galaxy), Chicharito Hernández (Bayer Leverkusen), Raúl Jiménez (Benfica), Oribe Peralta (América-MEX), Jesús Corona (Porto), Javier Aquino (Tigres), Jesús Gallardo (Pumas), Carlos Vela (Real Sociedad), Hirving Lozano (Pachuca) e Jürgen Damm (Tigres).