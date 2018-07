Com 38 atletas no elenco, Santos empresta Fernando Medeiros ao Botafogo-SP

O Santos começa a temporada com um elenco muito maior do que o ideal. Os treinos comandados por Dorival Júnior contam com 35 atletas e outros três estão afastados por razões médicas. Um total de 38 jogadores, treze a mais do que limite de inscritos na Libertadores e dez a mais do que o número de atletas que podem atuar no Paulistão.

Por isso, o técnico Dorival Júnior está avaliando a possibilidade de se desfazer de alguns desses jogadores. O primeiro a sair é o meia Fernando Medeiros, mais um Menino da Vila, que foi emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto. Aos 20 anos, ele foi promovido em 2015 e só estreou no ano passado, participando de cinco partidas.

Fernando fica em Ribeirão Preto até o fim do Campeonato Paulista e depois deve voltar à Vila Belmiro para disputar o Brasileirão e a Copa do Brasil pelo clube santista. A ideia é que, num clube menor, ele tenha mais oportunidades de mostrar seu futebol e ganhar experiência.

Outro que não deve fazer parte do elenco neste primeiro semestre é Stéfano Yuri. Após voltar de empréstimo ao Náutico, ele está atuando pelo Santos B - na quarta à noite, jogou num amistoso contra o Ypiranga, em Erechim (RS). Diego Cardoso é outro que já atuou pelo time de cima e agora está no Santos B.