Com 4 gols de André, Grêmio faz 10 a 1 em jogo-treino; Tardelli treina com bola

A quinta-feira foi de novidades no Grêmio. Em um jogo-treino contra o Guarani, de Venâncio Aires (RS), um time mesclado com titulares e reservas aplicou uma goleada de 10 a 1. O destaque foi o centroavante André, autor de quatro gols. Em outro campo do CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, Diego Tardelli realizou a sua primeira atividade com bola desde que foi contratado há cerca de 15 dias.

O jogo-treino teve equipes diferentes em cada um dos tempos. Na primeira parte da atividade foram a campo Paulo Victor; Rodrigues, Pedro Geromel, Marcelo Oliveira e Cortez; Matheus Henrique, Thaciano, Marinho, Thonny Anderson e Vico; André. Já na segunda etapa o auxiliar Victor Hugo Signorelli escalou Júlio Cesar no lugar de Paulo Victor, Darlan na lateral, Rodrigues na vaga de Geromel, Marcelo Oliveira e Juninho Capixaba. Matheus (Lincoln), Thaciano, Montoya, Thonny, Vico e André completaram o time.

Além dos quatro gols de André, Thaciano marcou duas vezes e Marinho, Vico, Thonny Anderson e Juninho definiram a goleada por 10 a 1. O volante Matheus Henrique retornou às atividades, recuperado de lesão muscular na coxa direita.

Enquanto acontecia o jogo-treino, no campo 2 os outros jogadores participaram de uma atividade técnica em campo reduzido e a grande novidade foi Diego Tardelli. O atacante atuou como "curinga", auxiliando os dois times na construção de jogadas de ataque. A expectativa é que ele faça sua primeira partida na estreia pela Copa Libertadores no dia 6 de março.

O lateral-direito Léo Moura, que antes do treino se disse recuperado, não esteve no gramado e fez trabalho na academia. O meia-atacante Alisson, em recuperação de problema no tendão da perna direita, também fez apenas tratamento e não apareceu no campo.

Nesta sexta-feira, o grupo treina pela manhã e também se reúne no sábado e no domingo. O jogo contra o Veranópolis, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, será às 20 horas de segunda. O técnico Renato Gaúcho, ausente por conta do curso da CBF no Rio de Janeiro, retorna no domingo e estará no comando do time.