Com 4 gols de bola aérea, Grêmio goleia Santa Cruz-RS

Com 13 pontos em sete jogos (quatro vitórias, um empate e duas derrotas), o Grêmio agora é o terceiro colocado do Grupo 2 do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. A equipe tricolor ainda pode perder a posição para o Veranópolis, que joga neste domingo contra o São Luiz. Só resta mais uma rodada para o fim da fase de classificação e o Grêmio se garante antecipadamente nas quartas se o Cruzeiro-RS perder para o Inter no meio da semana, em jogo adiado.

Mesmo com o Grêmio jogando em casa, foi o Santa Cruz que abriu o placar. Tiago bateu falta, Victor saiu muito mal, Ullian tentou, mas foi Cristiano quem marcou. Dois minutos depois, aos 18, o Grêmio empatou, também pelo alto. Após escanteio na área, Marcelo Moreno cabeceou no travessão e Naldo marcou no rebote, também de cabeça.

Não demorou para sair o segundo gol. Novamente após escanteio, Naldo cabeceou para trás e Grolli virou. Na etapa final sairiam os outros dois gols. No terceiro, Kléber cruzou e Naldo cabeceou para marcar. Depois, já aos 31, o centroavante vindo do Palmeiras deixou o dele, completando, mais uma vez de cabeça, um cruzamento de Edilson.