Com 4 gols de Diego Costa, Atlético de Madrid faz 7 a 3 no Real

Embora por um torneio amistoso, o Atlético de Madrid conseguiu um resultado histórico nesta sexta-feira. No MetLife Stadium, em East Rutherford, massacrou o rival Real Madrid por 7 a 3, pela International Champions Cup, com quatro gols de Diego Costa, que ainda foi expulso no segundo tempo do jogo.

A impressão foi de que se o duelo era um amistoso, só o Real Madrid foi avisado disso. Afinal, avassalador, o Atlético abriu 4 a 0 em menos de 30 minutos, com dois gols marcados por Diego Costa, no primeiro minuto, em chute cruzado, e no 28º minuto, após falha da defesa adversária. Um dos destaques do amistoso, também tendo dado duas assistências, João Felix marcou aos oito. E Angel Correa fez o seu aos 19.

E, ainda antes do intervalo, aos 45, Diego Costa converteu cobrança de pênalti para deixar o placar em 5 a 0. O Atlético e o atacante brasileiro naturalizado espanhol voltariam a marcar no começo da etapa final, dessa vez aos seis minutos e encobrindo Navas: 6 a 0.

Nacho diminuiria aos 14 minutos para o Real, mas na sequência, aos 19, o clima de amistoso foi esquecido de vez, quando Carvajal deu entrada dura em Lemar e Diego Costa tomou as dores do colega, agredindo o lateral adversário. E ambos foram expulsos.

Com dez jogadores de cada lado, Vitolo marcou o sétimo gol do Atlético aos 25. No fim, Benzema, de pênalti, aos 40, e Theo Hernández, aos 44 minutos, diminuíram para o Real. Mas não evitaram o vexame e nem a dura derrota, por 7 a 3.

Este foi o terceiro amistoso do Real em sua pré-temporada, sendo que o time havia perdido por 3 a 1 para o Bayern de Munique e empatado por 2 a 2 com o Arsenal, ambos nos Estados Unidos. Agora voltará à Europa, sendo que enfrentará o Tottenham na próxima terça-feira, em Munique. Já o próximo compromisso do Atlético está marcado para quinta, contra o MLS All-Stars, em Orlando.