Com 4 gols de Gabriel Jesus, Manchester City faz 9 a 0 na Copa da Liga Inglesa

Com enorme facilidade, o Manchester City goleou o Burton Albion, da terceira divisão da Inglaterra, por 9 a 0, nesta quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, encaminhando a sua classificação para a decisão. O jogo de volta está marcado para o dia 23.

Atual campeão da Copa da Liga Inglesa, o Manchester City tentou o ataque desde o primeiro minuto, em busca da sua sétima vaga na final da competição, que agora está praticamente assegurada. E aplicou a sua maior goleada desde 1987.

Dois foram os destaques da partida. O atacante brasileiro Gabriel Jesus, autor de quatro gols, feito alcançado pela primeira vez na sua carreira, e o meia espanhol David Silva, grande organizador das jogadas do time de Manchester. O placar só não foi ainda mais humilhante por causa da boa atuação do goleiro Collins.

Logo aos quatro minutos, o belga Kevin De Bruyne, de cabeça, abriu o placar. Antes da enxurrada de gols, o Burton Albion poderia ter empatado, mas Marcus Hammes perdeu grande chance diante do goleiro Arijanet Muric, aos 11 minutos.

A partir daí, a partida se transformou em um duelo de ataque contra defesa. As chances se sucederam e Gabriel Jesus aproveitou para fazer dois gols ainda na primeira etapa. Até o lateral-esquerdo ucraniano Olexandr Zinchenko acertou um despretensioso, mas bonito chute de cobertura para fazer 4 a 0 antes do intervalo.

No segundo tempo, apesar da grande vantagem, o Manchester manteve o ritmo. E Gabriel Jesus também, ao anotar mais dois gols. Philip Foden, Kyle Walker e Riyad Mahrez também deixaram suas marcas em uma das maiores goleadas da história da Copa da Liga Inglesa. A se destacar a lealdade dos jogadores do Burton Albion, que não cometeram nenhuma falta violenta durante os 90 minutos de jogo.

No outro duelo das semifinais, o Tottenham venceu o Chelsea, em Wembley, por 1 a 0, e agora vai jogar por um empate no jogo de volta no dia 24.