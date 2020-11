Com 4 gols de Haaland, Dortmund goleia e encosta no líder Bayern no Alemão

Em mais uma grande atuação do centroavante norueguês Erling Haaland, o Borussia Dortmund goleou o Hertha Berlin por 5 a 2, neste sábado, no estádio Olímpico, em Berlim, e aproveitou o tropeço do líder Bayern de Munique nesta oitava rodada do Campeonato Alemão para encostar na tabela de classificação.

Eleito o Golden Boy de 2020 - melhor jogador sub-21 do futebol europeu -, o jovem de 20 anos marcou quatro gols e chegou à marca de 31 em 30 partidas disputadas pelo time desde a sua contratação em janeiro.

Leia Também Bayern empata em casa, encerra série de triunfos e vê briga acirrada pela ponta

Com a goleada na capital, o Borussia Dortmund se manteve na vice-liderança com 18 pontos, mas agora somente um atrás do Bayern de Munique, que neste sábado tropeçou em casa ao ficar no empate por 1 a 1 contra o Werder Bremen. O time de Dortmund tem a companhia do Bayer Leverkusen com a mesma pontuação, mas em terceiro lugar por conta dos critérios de desempate.

Do outro lado da tabela de classificação, o Hertha Berlin já está de olho na briga para fugir da zona de rebaixamento. Com sete pontos, o time da capital alemã ocupa a 13.ª colocação. Tem apenas quatro pontos a mais que o Colônia, que abre a degola na 16.ª posição e neste domingo enfrenta o Union Berlin em casa.

Em campo, o show de Haaland foi todo no segundo tempo, mas antes o Hertha Berlin saiu na frente no placar com o gol do atacante brasileiro Matheus Cunha, que integra a seleção olímpica, aos 33 minutos da primeira etapa. Depois do intervalo, o norueguês virou o jogo ao balançar as redes por duas vezes em um intervalo de apenas dois minutos - aos dois e aos quatro - e ainda fez o terceiro aos 18.

Dono das ações em campo, o Borussia Dortmund conseguiu o quarto com o lateral-esquerdo português Raphael Guerreiro, aos 25 minutos. Em cobrança de pênalti, aos 34, Matheus Cunha fez o seu segundo na partida e tentou iniciar uma reação do Hertha Berlin, mas Haaland tratou de acabar com qualquer esperança dos donos da casa ao anotar o quinto dos visitantes, o seu quarto no jogo, no minuto seguinte.