Com 4 gols de Henan, São Bernardo goleia Linense e deixa Z-4

O artilheiro Henan tirou o São Bernardo da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Com quatro gols do camisa 9, o time do ABC Paulista venceu o "jogo de seis pontos" contra o Linense, por 4 a 1, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, no encerramento da 14.ª rodada, neste domingo à noite.

A vitória colocou o São Bernardo em 15.º lugar com 15 pontos, ainda correndo risco de rebaixamento. Mas na última rodada vai pegar um adversário teoricamente mais fraco: o rebaixado Marília. O Linense, por sua vez, foi empurrado para a degola. O time é o 17.º colocado com 13 pontos, mesma pontuação do Capivariano, primeiro fora da degola. O Linense vai sair na última rodada diante do Red Bull, em Campinas.

Nem parecia que o São Bernardo estava quase 500 quilômetros longe de casa. O time do ABC tomou conta da partida desde o começo e fez pressão. O goleiro Anderson salvou os donos da casa logo aos três minutos após cobrança de falta de Cañete. O Linense não conseguiu equilibrar o jogo e levou perigo apenas em jogadas de bola parada.

Depois de tanto insistir, o gol saiu apenas aos 46 minutos. Cañete dominou de costas para o gol, girou e deu bom passe para Henan. O camisa 9 enganou a marcação e finalizou firme para o fundo das redes.

Na volta dos vestiários, o Linense voltou com uma nova postura e aproveitou uma falha tripla da defesa adversária para deixar tudo igual logo aos quatro minutos. Depois de lançamento, Diego Jussani, Castán e Daniel se enrolaram e deixaram a bola nos pés de Diego, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O gol animou o Linense. O time chegou a ensaiar uma pressão, mas viu o artilheiro Henan roubar a cena e decidir a partida. Aos 17 minutos, livre na pequena área, o atacante aproveitou rebote de Anderson após chute de Cañete e empurrou para o gol vazio.

Em seguida, aos 20, Henan aproveitou cobrança de escanteio fechada e cabeceou entre a trave e o goleiro para ampliar. O Linense ainda tentou reagir. Inspirado, Henan deu números finais ao duelo aos 35 minutos. A defesa do São Bernardo deu um chutão, Cañete aproveitou e tocou para o artilheiro da noite mandar para o gol. Nos minutos finais, o Linense desperdiçou um pênalti. Diego parou em Daniel.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 1 X 4 SÃO BERNARDO

LINENSE - Anderson; Bruno Moura, Álvaro, Adalbertp e Eric; Memo (Gilsinho), Moisés Ribeiro, Clébson (Birungueta) e William Pottker; Diego e Nando (Serginho). Técnico: Narciso.

SÃO BERNARDO - Daniel; Rafael Cruz, Diego Jussani, Luciano Castán e Eduardo; Dudu Lima, Marino, Moradei, Magal e Cañete (Jean Carlos); Henan (Magrão). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Henan, aos 46 minutos do primeiro tempo; Diego, aos 4, e Henan, aos 17, aos 20, e aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Moura, Adalberto e Diego (Linense); Dudu Lima (São Bernardo).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).