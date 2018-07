Com 4 grandes na semifinal após 4 anos, FPF define datas e horários nesta segunda

O Corinthians, dono da melhor campanha, enfrentará o Palmeiras. O jogo acontecerá em Itaquera e a tendência é que ocorra no domingo, às 16 horas, já que o time alvinegro enfrenta o San Lorenzo pela Libertadores na quinta-feira. O Santos, o segundo colocado geral, receberá o São Paulo na Vila Belmiro. A partida pode acontecer no sábado ou às 18h30 de domingo.

O Paulistão de 2011, o último que teve a semifinais com os quatro grandes, terminou com o Santos campeão em uma final contra o Corinthians. Os dois times empataram por 0 a 0 no jogo de ida, no Pacaembu, e depois a equipe santista venceu por 2 a 1, na Vila Belmiro, para ficar com o título.

CAMPEÃ DO INTERIOR - A definição das semifinais neste domingo também serviu para confirmar a Ponte Preta como vencedora do título simbólico de "campeã do interior". Além disso, as duas vagas paulistas na Série D ficaram com Red Bull Brasil e Botafogo, eliminados respectivamente por São Paulo e Palmeiras nas quartas de final.