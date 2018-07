Com 4 jogos da Copa do Mundo, Arena da Amazônia chega a 80% de conclusão

De acordo com Miguel Capobiango Neto, coordenador da Unidade Gestora do Projeto Copa, o gramado já está plantado em uma fazenda em Belém, no Pará, e possui a certificação exigida pela Fifa. "Optamos em fazer o plantio das mudas, porque implica em um custo menor e um resultado melhor", explicou Capobiango. A espécie de grama escolhida é a Bermuda Celebration, recomendada pela Fifa devido à alta resistência e adaptação ao clima amazônico.

A instalação da estrutura metálica que servirá de sustentação da cobertura deverá prosseguir nos próximos dias. O terceiro e último carregamento com as peças veio de Portugal e aguarda liberação para ser transportado para a arena. A previsão é de que as peças cheguem no estádio até o início da próxima semana.

Em relação aos assentos, as primeiras cadeiras foram fixadas no setor oeste da arquibancada superior. Com oito variações de cores, que vão do amarelo ao vermelho claro, elas formarão um grande mosaico quando o estádio estiver pronto.