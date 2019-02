Com 4 remanescentes da Copa, Martino anuncia sua 1ª convocação no México

Com quatro jogadores que disputaram a Copa do Mundo da Rússia em 2018 e apenas atletas que atuam no futebol mexicano, o técnico argentino Gerardo Martino anunciou nesta sexta-feira a sua primeira lista de convocados da seleção do México.

Edson Alvarez, Jesus Gallardo, Javier Aquino e Carlos Salcedo são os jogadores remanescentes do Mundial da Rússia e que estão na primeira relação de convocados de "Tata" Martino.

Preteridos pelo antigo treinador Juan Carlos Osório, Rodolfo Pizarro, do Monterrey, e Juan José Vázquez, do Santos Laguna, foram chamados por Martino e voltarão a vestir a camisa da seleção mexicana.

Os jogadores se concentrarão a partir do próximo domingo na Cidade do México, onde trabalharão até quarta-feira, exceto os atletas com compromissos em suas equipes na sexta-feira, dia 15.

Com este novo grupo, jovem e com pouca experiência, Martino vai começar a montar a equipe que considera ideal, a pouco mais de um mês dos amistosos nos Estados Unidos contra Chile, dia 22 de março, e diante do Paraguai, no dia 26.

Para os amistosos, é possível que o treinador chame jogadores que disputam grandes ligas e outros mais experientes, ausentes nesta primeira relação em razão da opção do treinador em trabalhar inicialmente com figuras mais jovens. Chivas, Monterrey e Tigres são as equipes mais desfalcadas, já que cada uma cedeu quatro atletas.

Confira os jogadores convocados da seleção mexicana:

Goleiros: Raul Gudiño (Chivas), Hugo González (Necaxa), Jonathan Orozco (Santos Laguna), Jesus Angulo (Santos Laguna) e Manuel Lajud (Tijuana).

Zagueiros: Hiram Mier (Chuvas), César Montes (Monterrey), Jesus Gallardo (Monterrey), Carlos Rodríguez (Monterrey), José Juan Vázquez (Santos Laguna), Carlos Salcedo (Tigres), Edson Alvarez (América) e Jorge Sanchez (América).

Meio-campistas: Juan Pablo Vigon (Atlas), Rodolfo Pizarro (Monterrey), Jesús Dueñas (Tigres), Javier Aquino (Tigres), Orbelin Pineda (Cruz Azul) e Roberto Alvarado (Cruz Azul).

Atacantes: Isaac Brizuela (Chivas), Alexis Vega (Chivas), Henry Martin (América) e Víctor Guzmán (Pachuca).