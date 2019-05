Com 5 'brasileiros', Paraguai divulga lista prévia de 40 nomes para Copa América

Com cinco jogadores que atuam em clubes brasileiros, o técnico argentino Eduardo Berizzo anunciou nesta segunda-feira uma lista prévia de 40 nomes da seleção do Paraguai para a disputa da Copa América, que será de 14 de junho a 7 de julho no Brasil. O comandante terá até o próximo dia 30 para definir os 23 que serão inscritos na competição continental.

Os convocados de Berizzo que jogam no Brasil são: o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo; o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras; o volante Piris da Motta, do Flamengo; e os atacantes Derlis González e Ángel Romero, de Santos e Corinthians, respectivamente. Todos jogam com frequência por seus clubes, com exceção do corintiano, que não tem sido aproveitado pelo técnico Fábio Carille por causa da indefinição da renovação de seu contrato.

Outros destaques da convocação paraguaia são dois jogadores com larga experiência na seleção. São os casos dos atacantes Roque Santa Cruz, de 37 anos, que está no Olimpia, e Oscar Cardozo, de 35, atualmente no Libertad.

"Li declarações dos dois de que estão com muita vontade de regressar à seleção. Conversei com Roque, não com Oscar, mas sei sua maneira de pensar. Como é uma lista preliminar, contaremos com eles", disse Berizzo em entrevista coletiva nesta segunda-feira na sede da Federação Paraguaia de Futebol (AFP, na sigla em espanhol), em Assunção.

Os jogadores iniciarão os treinamentos na próxima segunda-feira no Centro de Alto Rendimento da AFP, na cidade de Ypané, nas redondezas de Assunção.

Confira a lista de convocados da seleção do Paraguai:

Goleiros: Gatito Fernández (Botafogo-BRA), Antony Silva (Huracán-ARG), Alfredo Aguilar (Olimpia) e Juan Espínola (Nacional)

Defensores: Juan Escobar (Cerro Porteño), Iván Piris (Libertad), Jorge Moreira (Portland Timbers-EUA), Fabián Balbuena (West Ham-ING), Bruno Valdez (América-MEX), Robert Rojas (River Plate-ARG), Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Junior Alonso (Boca Juniors-ARG), Saúl Salcedo (Huracán-ARG), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño) e Iván Torres (Olimpia)

Meio-campistas: Rodrigo Rojas (Olimpia), Richard Sánchez (Olimpia), Cristhian Paredes (Portland Timbers-EUA), Piris Da Motta (Flamengo-BRA), Richard Ortiz (Olimpia), Celso Ortiz (Monterrey-MEX), Matías Rojas (Defensa y Justicia-ARG), Diego Valdez (Sportivo San Lorenzo), Miguel Almirón (Newcastle-ING), Óscar Romero (Shanghai Shenhua-CHN) e Alejandro Romero Gamarra (New York Red Bull-EUA)

Atacantes: Derlis González (Santos-BRA), Hernán Pérez (Espanyol-ESP), Héctor Villalba (Atlanta United-EUA), Antonio Sanabria (Genoa-ITA), Federico Santander (Bologna-ITA), Roque Santa Cruz (Olimpia), Carlos González (Pumas-MEX), Óscar Cardozo (Libertad), Sebastián Ferreira (Morelia-MEX), Cecilio Domínguez (Independiente-ARG), Braian Samudio (Rizespor-TUR), Lorenzo Melgarejo (Spartak Moscou-RUS), Ángel Romero (Corinthians-BRA) e Juan Iturbe (Pumas-MEX)