Com 5 brasileiros, Roma só empata na Romênia; jogo do Sassuolo é adiado

Já classificada em primeiro lugar no seu grupo da Liga Europa, a Roma poupou boa parte dos seus titulares ao visitar o Astra Ploiesti em Bucareste, na Romênia, e não saiu de um empate sem gols. O time escalado pelo técnico Luciano Spalletti teve cinco brasileiros como titulares: o goleiro Alisson, os laterais Bruno Peres e Emerson, o zagueiro Juan Jesus e o meia Gerson.

A partida ficou marcada mais pelo comportamento da torcida do que pelo aconteceu em campo. Antes do apito inicial, durante o minuto de silêncio em homenagem à Chapecoense, os ultra da Roma aproveitaram para entoar cânticos contra a Lazio. Depois, um torcedor do time da casa tentou roubar uma bandeira do time italiano e acabou detido.

Pelo mesmo Grupo E, na República Checa, o Viktoria Plzen saiu perdendo do Austria Viena por 2 a 0, teve um jogador expulso aos 18 minutos do primeiro tempo, mas conseguiu a virada e venceu por 3 a 2. Duris saiu do banco e fez os gols da virada.

Com esses resultados, o time de Plzen foi a seis pontos, passou o Austria Viena, que ficou estacionado em cinco, e deu de bandeja a vaga na próxima fase ao Astra Ploiesti, que terminou com oito. A Roma, em primeiro, somou 12.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo F, o Sassuolo deveria receber o Genk na Itália, mas o jogo foi adiado por causa da forte neblina sobre o estádio na Reggio nell'Emilia. A partida vai acontecer na sexta-feira, às 12h30 locais.

Na outra partida da mesma chave, o brasileiro Joelinton, ex-Sport Recife, abriu o placar para o Rapid Viena, enquanto que Saborit empatou para o Athletic Bilbao em Viena. O time basco foi a 10 pontos e aguarda o resultado do jogo do Genk para saber se fica em primeiro ou segundo - os belgas têm nove. O Rapid já estava eliminado e termina com seis pontos.

Outro brasileiro a marcar na rodada foi Giuliano, que chutou de longe para fazer um dos gols do Zenit na derrota por 3 a 2 para o AZ Alkmaar, na Holanda. Rienstra e Haps fizeram os dois primeiros gols do time da casa, Giuliano descontou, Tankovic ampliou para o AZ e Wuytens, contra, fechou a contagem.

Para o Zenit, a derrota não fez diferença na classificação final, só tirou do time russo os 100% de aproveitamento. A segunda vaga do Grupo D ficou com o próprio AZ Alkmaar, que foi a oito pontos. Em Netanya, em Israel, o Maccabi Tel Aviv venceu o Dundalk, da Irlanda, por 2 a 1, e chegou a sete. O rival, estreante em competições europeias, ficou em último, com quatro.