Com 5 gols de Jovic, Eintracht faz 7 a 1 no lanterna do Alemão

Impulsionado principalmente por uma atuação de gala do atacante sérvio Luka Jovic, autor de incríveis cinco gols, o Eintracht Frankfurt aplicou um humilhante 7 a 1 sobre o Fortuna Dusseldorf, nesta sexta-feira, em casa, no confronto que abriu a oitava rodada do Campeonato Alemão.

O expressivo resultado levou os mandantes ao sexto lugar da competição, com 13 pontos, fechando de forma provisória a zona de classificação à Liga Europa. E, ao aumentar em seis gols o seu saldo com o massacre desta sexta, o time de Frankfurt ultrapassou o Bayern de Munique, que tem os mesmos 13 pontos e caiu para a sétima posição.

Neste sábado, porém, o time bávaro irá a campo no complemento desta oitava rodada e voltará a ficar à frente do Eintracht se ao menos empatar com o Wolfsburg, fora de casa, em confronto que começa às 10h30 (horário de Brasília).

Já o Fortuna Dusseldorf afundou na lanterna da tabela, em 18º lugar, com apenas cinco pontos. Com a mesma pontuação, Hannover e Stuttgart ocupam as respectivas 16ª e 17ª colocações e encabeçam juntos a zona de rebaixamento.

Na partida desta sexta-feira, o Eintracht abriu 3 a 0 já na etapa inicial, na qual o francês Sebastian Haller fez o primeiro gol do jogo em cobrança de pênalti, aos 20 minutos. Em seguida, Luka Jovic deu início ao seu show ao balançar as redes por duas vezes, aos 26 e aos 34.

No segundo tempo, Sebastian Haller voltou a marcar aos 5 minutos para ampliar para 4 a 0. Aos 8, o congolês Dodi Lukebakio descontou para a equipe de Dusseldorf. Porém, Jovic estava inspirado e faria o seu terceiro no jogo na sequência, aos 10, e depois vazaria a meta do goleiro Michael Rensing em mais duas ocasiões, aos 24 e aos 27, para decretar o humilhante 7 a 1.

JOVIC FAZ HISTÓRIA

Até este confronto, Jovic havia marcado apenas dois gols em cinco partidas disputadas pelo Eintracht neste Campeonato Alemão. E, com o show que deu hoje, ele fez história de diferentes maneiras. Ele se tornou o primeiro jogador da equipe de Frankfurt a marcar cinco gols em um jogo da Bundesliga em todos os tempos, assim como é o primeiro atleta a balançar as redes por cinco vezes desde quando o polonês Robert Lewandowski conseguiu este feito pelo Bayern contra o Wolfsburg, em 22 de setembro de 2015.

Para completar, com apenas 20 anos de idade, o sérvio se tornou o jogador mais jovem da história a marcar cinco gols em uma única partida do Campeonato Alemão. E, com oito bolas na rede ao total nesta edição do torneio, assumiu a artilharia isolada da competição. Ele ultrapassou o espanhol Paco Alcacer, do Borussia Dortmund, que tem seis gols.