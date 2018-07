Com 5 do Barça, seleção da Catalunha bate Cabo Verde

BARCELONA - A seleção da Catalunha realizou nesta segunda-feira o seu tradicional jogo de fim de ano, em que os melhores jogadores da região que busca a independência da Espanha se reúnem para um amistoso. Desta vez o adversário foi Cabo Verde, equipe africana que acabou derrotada por 4 a 1 no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona.

Apenas cinco jogadores do Barcelona começaram a partida: os zagueiros Piqué e Bartra, o lateral-esquerdo Jordi Alba, o volante Sergio Busquets e Fàbregas. Mas nenhum deles marcou na partida.

O placar foi aberto por Djaniny, de Cabo Verde. Mas a virada veio rápido. Sergio García, atacante do Espanyol, fez o primeiro e o segundo gols da Catalunha. Antes ainda de o relógio marcar 20 minutos de jogo, Bojan, atualmente no Ajax, mas revelado no Barcelona, anotou o terceiro.

Na segunda etapa, Oriel Riera, do Osasuna, completou o placar. Também jogaram pela Catalunha nomes como Montoya, Tello e Sergi Roberto (todos do Barcelona) e Capdevila (campeão mundial com a Espanha e hoje no Espanyol). Valdés, Xavi e Puyol desta vez sequer foram convocados.