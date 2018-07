Com 5 gols de Cristiano Ronaldo, Real Madrid faz 9 a 1 no Granada

Derrotado pelo rival Barcelona no seu compromisso anterior no Campeonato Espanhol, o Real Madrid deu a volta por cima de modo magnífico. Neste domingo, em partida válida pela 29ª rodada, o atual campeão mundial aplicou o impressionante placar de 9 a 1 sobre o Granada, no Santiago Bernabéu. O principal destaque do massacre foi o atacante português Cristiano Ronaldo, autor de cinco gols na partida, feito que nunca havia conseguido antes na sua carreira.

O craque fez três gols no primeiro tempo, aos 30, 36 e 38 minutos, e mais dois na etapa final, aos nove e aos 45 minutos. E essa impressionante produção ofensiva isolou Cristiano Ronaldo na artilharia do Campeonato Espanhol, com 36 gols, quatro a mais do que o argentino Lionel Messi, do Barcelona.

O francês Karim Benzema também se destacou ao marcar dois gols na partida, aos sete aos 11 minutos do segundo tempo, enquanto o galês Gareth Bale foi o responsável por abrir o placar da partida aos 25 minutos da primeira etapa. Diego Mainz fez um gol contra para o Real Madrid, enquanto Robert Ibañez anotou o gol do Granada.

A partida deste domingo também marcou o retorno do colombiano James Rodríguez, recuperado de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, que o afastou dos gramados por dois meses. O sul-americano foi titular na partida deste domingo, sendo substituído durante a etapa final pelo técnico Carlo Ancelotti, que pôde voltar a escalar juntos Toni Kroos, Modric, James, Benzema, Cristiano Ronaldo e Bale.

O triunfo deste domingo, a maior goleada do Real Madrid nesta temporada, levou o atual campeão mundial aos 67 pontos no Campeonato Espanhol, logo atrás do líder Barcelona, que soma 68 e entra em campo ainda neste domingo para enfrentar o Celta de Vigo, fora de casa, às 16 horas (de Brasília). Já o Granda segue em situação complicada, em penúltimo lugar, com apenas 23 pontos.

Após o massacre deste domingo, o Real Madrid volta a entrar em campo pelo Campeonato Espanhol na próxima quarta-feira, quando vai enfrentar o Rayo Vallecano, fora de casa.