Com 5 suspensos, Botafogo deve fazer testes para 2013 Com cinco desfalques por suspensão, o Botafogo vai utilizar o clássico de sábado com o Flamengo como meio de observar jogadores pouco utilizados pelo técnico Oswaldo de Oliveira, de forma a planejar renovações e dispensas ao fim do ano. Apesar de não ter acertado sua própria renovação, o treinador confia na extensão de seu vínculo e já trabalha para montar o elenco para a próxima temporada.