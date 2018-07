Com 6 da base, Bauza relaciona reservas do São Paulo para estreia

O São Paulo entrará em campo com reservas na estreia do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 11 horas, contra o Botafogo, em Volta Redonda (RJ). Preocupado com o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, diante do Atlético-MG, quarta-feira, em Belo Horizonte, o técnico Edgardo Bauza deixou de fora da lista de relacionados boa parte da formação titular.

Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio, Mena, Hudson, Wesley, Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Calleri nem viajarão com o elenco para a partida. O treinador dará oportunidade a seis jogadores da base: o zagueiro Lucas Kal, o lateral-direito Araruna, os volantes Banguelê e Artur e os atacantes Pedro Bortoluzo e Luiz Araújo.

A boa notícia é o retorno do atacante Rogério, recuperado de estiramento na coxa esquerda. O jogador não atua há 13 partidas. Centurión também reforçará o time no Brasileiro, pois está suspenso do duelo da Libertadores.

Por outro lado, a lista de desfalques ainda é grande. O zagueiro Breno se recupera de uma cirurgia no joelho direito, o lateral-esquerdo Carlinhos cuida de lesão no posterior da coxa esquerda, o meia-atacante Daniel trata de uma caxumba, o volante João Schmidt tem um entorse no joelho direito e o lateral-direito Caramelo um trauma na coxa direita.

O São Paulo venceu o Atlético-MG no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, disputado no Morumbi. Na próxima quarta, joga por um empate no estádio Independência, na capital mineira, para avançar na competição. Para contar com seus principais jogadores 100% fisicamente, o técnico Bauza deve mandar a campo neste domingo um time com: Renan Ribeiro; Auro, Lyanco, Lugano e Matheus Reis; Banguelê, Lucão, Lucas Fernandes, Centurión e Wilder; Alan Kardec.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Renan Ribeiro e Léo;

Laterais: Matheus Reis, Felipe Araruna e Auro;

Zagueiros: Lugano, Lyanco, Lucão e Lucas Kal;

Volantes: Thiago Mendes, Banguelê e Artur;

Meias: Lucas Fernandes e Centurión;

Atacantes: Alan Kardec, Kelvin, Rogério, Wilder, Luiz Araújo e Pedro.