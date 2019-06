Com seis empates, oitavas de final da Série D do Brasileiro começam com equilíbrio

Todo equilíbrio prometido nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro - a quarta divisão nacional - ficou claro neste domingo na abertura da fase. Foram oito jogos da rodada de ida e seis empates, quatro deles sem gols. As redes balançaram apenas seis vezes. Os únicos times a vencerem foram o Itabaiana-SE e o São Raimundo-PA, que saíram na frente na briga pela vaga nas quartas.

Representante paulista que segue vivo na competição, o Ituano foi um dos times que ficou no 0 a 0. No estádio Salvador da Costa, em Vitória, no Espírito Santo, a equipe de Itu (SP) empatou contra o Vitória. O jogo foi fraco tecnicamente e sem grandes emoções. Desta forma, os paulistas precisam de uma simples vitória no jogo de volta, marcado para sábado que vem no estádio Novelli Júnior, para avançar.

Em Saquarema (RJ), Boavista e Brusque ficaram no empate por 1 a 1, deixando a definição para o segundo jogo no interior de Santa Catarina. Outros dois favoritos ao acesso também ficaram no 0 a 0, dentro de casa. O Caxias empatou contra o Cianorte-PR, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), assim como o América-RN contra o Jacuipense-BA, na Arena das Dunas, em Natal.

Até os times que venceram, economizaram nos gols. No estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana (BA), o Itabaiana-SE derrotou o Fluminense-BA por 1 a 0, com gol de Daniel, aos 45 minutos do segundo tempo. Os sergipanos jogam pelo empate no jogo de volta dentro de casa.

Quem também está na mesma situação é o São Raimundo-PA. Campeão da quarta divisão em 2009, o time paraense derrotou o Manaus pela contagem mínima. Foi a primeira derrota da equipe amazonense na temporada.

Confira a rodada de ida das oitavas de final da Série D do Brasileiro:

Domingo

Bragantino-PA 0 x 0 Floresta-CE

Vitória-ES 0 x 0 Ituano-SP

Boavista-RJ 1 x 1 Brusque-SC

Fluminense-BA 0 x 1 Itabaiana-SE

Juazeirense-BA 1 x 1 Iporá-GO

Caxias-RS 0 x 0 Cianorte-PR

São Raimundo-PA 1 x 0 Manaus-AM

América-RN 0 x 0 Jacuipense-BA