Com 6 gols no fim, Borussia e Stuttgart ficam no 4 a 4

O time da casa vencia por 2 a 0 até os 26 minutos do segundo tempo. Com três gols em oito minutos, os visitantes viraram. O Borussia foi atrás do placar e conseguiu reverter a situação na sequência, mas, aos 47, Gentner marcou para o Stuttgart e deixou tudo igual em 4 a 4.

Mesmo com o empate, o Borussia Dortmund segue líder disparado do Alemão, com 63 pontos contra 57 do Bayern de Munique, 53 do Schalke 04 e 51 do Borussia Mönchengladbach. O time amarelo pega, na próxima rodada, o Wolfsburg, fora de casa. Depois, enfrenta, em sequência, os três times contra quem disputa o título alemão. Vencendo os dois primeiros, garante a taça.

O jogo desta sexta em Dortmund começou com os donos da casa mandando em campo. Kagawa abriu o placar, aos 32 minutos do primeiro tempo, e Kuba ampliou aos 4 do segundo. O Stuttgart só conseguiu descontar aos 26 e aí foi que começou a chuva de gols.

Aos 32, Schieber conduziu a bola aos trancos e barrancos, mas driblou o goleiro e empatou. O mesmo atacante alemão fez o terceiro, num chute cruzado desde o lado esquerdo do ataque.

Empurrado por mais de 80 mil torcedores, o Borussia foi para cima e empatou com um gol de Hummels, aos 37, um minuto depois de levar a virada. Aos 42, Perisic fez um golaço, completando de primeira, no ângulo, a batida de escanteio de Schmelzer.

Quando a torcida da casa já comemorava uma vitória memorável, o Stuttgart chegou ao gol do empate, aos 46. Após bola cruzada na área, dois jogadores amarelos trombaram, caíram no chão, e deixaram a bola livre para Gentner jogar para a perna esquerda, bater forte, e deixar tudo igual no placar.