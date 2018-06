Com 60ª vitória, Rockets fica perto de garantir melhor campanha; Warriors perde

O Houston Rockets atingiu a sua 60ª vitória nesta temporada regular da NBA ao bater o Atlanta Hawks por 118 a 99, em casa, em um dos jogos da rodada da noite deste domingo da liga de basquete dos Estados Unidos. Com o triunfo, a equipe do Texas ficou mais perto de assegurar a melhor campanha geral desta fase da competição, que antecede os playoffs.

O resultado também fez o Rockets disparar ainda mais na liderança da Conferência Oeste, na qual só sofreu 14 derrotas em 74 partidas. O time abriu vantagem sobre o Golden State Warriors, que em outro duelo deste domingo acabou sendo superado por 110 a 91 pelo Utah Jazz, também como mandante, e passou a contabilizar 19 revezes em 73 jogos realizados.

Essa é a primeira vez na história que o time de Houston alcança 60 vitórias em uma temporada regular da NBA, feito comemorado pelo técnico Mike D'Antoni, que ressaltou: "Isso é difícil e é uma temporada muito especial por conseguirmos esta marca".

Principal astro da equipe, James Harden voltou a brilhar com um "triple-double". Ele fez 18 pontos, deu 15 assistências e apanhou 10 rebotes pelos mandantes, que ainda contaram com o suplente Gerald Green se destacando ao sair do banco para fazer 25 pontos e tiveram Eric Gordon marcando outros 22.

"É muito legal alcançar 60 vitórias. É simplesmente uma sensação boa. E isso significa que você está fazendo algo certo, a química está aí, você está compartilhando a bola, sendo altruísta e jogando um pelo outro", destacou Harden.

Já o Hawks, que contou com Taurean Prince como cestinha do duelo, com 28 pontos, e ainda viu Isaiah Taylor somar outros 26, seguiu afundado na lanterna da Conferência Leste, agora 53 derrotas em 74 partidas.

WARRIORS PERDE OUTRA

Sem poder contar com Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green, os seus quatro principais jogadores, o Golden State Warriors amargou a sua quinta derrota nos últimos oito confrontos, período em que os atuais campeões da NBA sofreram com as baixas na equipe por causa de lesões. Curry, por sinal, já foi descartado no domingo do primeiro duelo do time nos playoffs, contra rival ainda a ser definido, depois de ter uma entorse de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho esquerdo em partida contra o Hawks, na noite de sexta-feira.

Assim, o Warriors ficou ainda mais distante do líder Rockets e o Jazz deu um passo importante na sua luta para avançar à próxima fase, pois agora soma 42 pontos em 74 partidas e ocupa a oitava posição do Oeste, fechando a zona de classificação aos playoffs. Com 21 pontos, calouro Donovan Mitchell foi o cestinha da partida pela equipe de Utah, enquanto Quinn Cook foi o mais destaque ofensivo dos anfitriões, com 17.

LEBRON VOLTA A BRILHAR

Atravessando grande momento nesta temporada, LeBron James liderou o Cleveland Cavaliers a mais uma vitória em outro duelo da rodada deste domingo. O astro fez 37 pontos, pegou 10 rebotes e distribuiu oito assistências no triunfo por 121 a 114 sobre o Brooklyn Nets, em Nova York, onde a franquia de Ohio obteve o seu quinto triunfo consecutivo.

Com 20 pontos e 15 rebotes, Kevin Love foi outro grande nome a contabilizar um "double-double" pelos visitantes, que passaram a possuir 44 vitórias em 73 jogos na terceira posição do Leste, um posto atrás do Boston Celtics, que em outra partida deste domingo derrotou o Sacramento Kings por 104 a 93, também fora de casa.

Assim, a equipe de Massachusetts alcançou seu 50º triunfo em 73 partidas e só está atrás do líder Toronto Raptors, que acabou sendo batido no Canadá nesta rodada de domingo ao cair por 117 a 106 diante do Los Angeles Clippers. Com o resultado, o time canadense agora tem 20 derrotas em 74 confrontos. Já a equipe da Califórnia, fora da zona de classificação aos playoffs, é a 10ª do Oeste, com 39 vitórias em 73 duelos.

O San Antonio Spurs, por sua vez, viu cair a sua invencibilidade, após seis triunfos seguidos, ao ser superado pelo Milwaukee Bucks por 106 a 103, fora de casa, onde os visitantes se garantiram na sétima posição do Leste. O time está logo à frente do Miami Heat, que em outro duelo deste domingo foi batido fora de casa por 113 a 107 pelo Indiana Pacers, o quinto colocado desta conferência. Já a equipe texana é o sexta colocada do Oeste.

BLAZERS BATE O THUNDER

Em um dos jogos mais interessantes desta rodada de domingo, o Portland Trail Blazers derrotou o Oklahoma City Thunder por 108 a 105, fora de casa, e ficou na terceira posição do Oeste, logo à frente do rival derrotado.

Destaque para os 34 pontos de CJ McCollum, cestinha do jogo, pela equipe do Oregon, enquanto o astro Russell Westbrook foi o maior pontuador do Thunder, com 23, um a menos do que os 24 contabilizados por Damian Lillard, do Blazers.

Confira os resultados da rodada deste domingo:

Brooklyn Nets 114 x 121 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 106 x 103 San Antonio Spurs

Indiana Pacers 113 x 107 Miami Heat

Toronto Raptors 106 x 117 Los Angeles Clippers

Washington Wizards 97 x 101 New York Knicks

Sacramento Kings 93 x 104 Boston Celtics

Oklahoma City Thunder 105 x 108 Portland Trail Blazers

Houston Rockets 118 x 99 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 91 x 110 Utah Jazz

Confira os jogos desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Denver Nuggets

Detroit Pistons x Los Angeles Lakers

Charlotte Hornets x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x Boston Celtics