Com 62 mil ingressos vendidos, Flamengo x Coritiba terá recorde

O Mané Garrincha vai receber nesta quinta-feira o maior público da atual edição do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta quarta, o Flamengo comunicou que 62 mil ingressos já foram vendidos de modo antecipado para o duelo com o Coritiba, às 21 horas, pela 26ª rodada da competição.

E o público para o confronto poderá ser ainda maior, pois a carga de entradas foi aumentada para 67 mil após uma reunião entre representantes do Flamengo, e da Roni7 Eventos, empresa que levou o jogo para Brasília, com o coronel Paulo Ferreira, da secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

O Flamengo é o mandante da partida, mas ao invés de realizá-la no Maracanã, optou por levá-la para o Mané Garrincha após receber uma proposta da empresa de marketing do ex-jogador Roni, que "comprou" o mando em troca da renda líquida do confronto.

Empolgada com o ótimo momento do Flamengo, que venceu os últimos seis jogos no Brasileirão e atingiu o G4 da competição, a torcida vai lotar o Mané Garrincha, registrando o maior público pagante da competição.

A marca anterior é de um confronto que também envolveu o Coritiba, a vitória do São Paulo por 3 a 1 em 12 de julho, quando o Morumbi recebeu 59.482 pagantes, número já superado pela venda antecipada para o duelo do Flamengo em Brasília.