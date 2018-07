Com 65% da construção, obras da Allianz Parque avançam a passos largos

SÃO PAULO - Com a promessa de ser entregue no primeiro trimestre de 2014, a Allianz Parque ganha corpo e a cada dia se parece mais com um estádio de futebol - 65% da construção estão finalizados. Com a parte social entregue ao Palmeiras, a WTorre concentra suas atenções no estádio, mais precisamente na construção da cobertura e da reforma da antiga arquibancada que teve de ser mantida em pé.

O Estado esteve na obra nesta quinta-feira e pôde constatar que uma parte da estrutura da cobertura já foi montada. A antiga arquibancada está sendo coberta e a empresa já começa a pensar nos lucros da obra, por isso começou a vender os camarotes.

A WTorre montou um camarote no piso superior, no lado da Rua Turiaçu, para mostrar aos interessados como serão as instalações do local. O setor custa R$ 493.500,00 por um contrato de três anos. Serão quatro tipos de camarotes, com capacidade para 12, 17, 18 e 21 pessoas, que estarão localizados no segundo e no terceiro pavimentos do estádio.

A morte do operário Carlos de Jesus, ocorrida em 15 de abril, não deve atrasar o planejamento, embora tenha feito paralisado a obra por alguns dias. A construção custará R$ 350 milhões.