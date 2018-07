Com 7 desfalques, Grêmio encara o Goiás para alcançar líder

O Grêmio recebe o Goiás neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 23.ª rodada, com a pretensão de alcançar o líder Corinthians, que atualmente está oito pontos na frente na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

A animação do elenco tricolor se dá pelos oito jogos de invencibilidade na competição. Desde 1.º de agosto, quando perdeu para o Fluminense por 1 a 0 no Rio, que a equipe se mantém invicta. Desde então foram seis vitórias, sendo duas pela Copa do Brasil, e dois empates.

No entanto, o técnico Roger Machado terá sete desfalques para a partida. O goleiro Marcelo Grohe, o zagueiro Erazo e o atacante Luan foram convocados pelas seleções nacionais. O volante Maicon se recupera de lesão. E o lateral-direito Galhardo, o volante Edinho e o atacante Pedro Rocha estão suspensos. A única boa notícia é o retorno do meia Douglas.

Lucas Ramon deve entrar na lateral direita. No meio de campo está o principal problema. William Schuster pode atuar um pouco mais recuado e formar dupla com Walace. Mas Roger Machado também pode optar por dois jogadores da base: Moisés e Kaio. No ataque, Fernandinho deve formar dupla com Bobô.