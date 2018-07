Com 8 da base, Oswaldo confirma reservas no Santos contra Londrina

O Santos entrará em campo nesta quinta-feira com mais da metade do time formado na base do clube. Ao todo, serão oito jogadores contra o Londrina, no Paraná, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Dos 11 titulares, atuaram na base o goleiro Vladimir, os laterais Zé Carlos e Emerson, os zagueiros Vinícius Simon e Paulo Ricardo e os atacantes Diego Cardoso, Stefano Yuri e Jorge Eduardo. O volante Alan Santos foi formado pelo Vitória, mas atuou pelo time Sub-20 do Santos.

Eles foram titulares na segunda e no treino desta terça e já estão confirmados no time por Oswaldo de Oliveira. O técnico vai poupar os titulares para o jogo contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Uma das novidades na equipe, o atacante Diego Cardoso acredita que o entrosamento conquistado em torneios da base vai ajudar o Santos na quinta. "Joguei com eles na Copinha, na Copa do Brasil e Brasileiro Sub-20. No último jogo entramos contra o Fluminense, então espero que dê certo e que possamos fazer uma grande partida", afirmou.

Recheado de "garotos" da base, o time do Santos deve ter na quinta: Vladimir; Zé Carlos, Vinícius Simon, Paulo Ricardo e Emerson; Alan Santos, Renato e Souza; Jorge Eduardo, Stefano Yuri e Diego Cardoso.