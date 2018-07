Com 8 desfalques, Bahia tenta parar o líder Cruzeiro Precisando somar pontos para deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - iniciou a 20.ª rodada na penúltima posição, com 17 pontos -, o Bahia enfrenta o líder Cruzeiro, nesta quinta-feira, às 20h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, sem poder contar com oito dos jogadores que vinham sendo escalados.