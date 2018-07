Com 9 jogadores, Atlético de Bilbao bate Almeria em casa

O zagueiro Mikel San José, do Bilbao, não soube enganar o goleiro Diego Alves aos seis minutos de jogo, mas o atacante Fernando Llorente conferiu seu oitavo gol na temporada com um belo voleio quatro minutos mais tarde.

O zagueiro Koikili recebeu um segundo cartão amarelo pouco antes do intervalo. Ele foi depois seguido para o vestiário do Bilbao aos 24 minutos da segunda etapa por Xabi Castillo, punido com um cartão vermelho por derrubar Henok Goitom quando o centro-avante do Almeria corria livre para o gol.

Os visitantes pressionaram por um empate, mas os torcedores da casa empurraram seu time, que segurou o resultado.

A vitória do Atlético o elevou para a sétima colocação, quase apto a conseguir uma das duas vagas espanholas para a Liga Europa, e o Almeria é o 16o com somente nove pontos em 11 partidas.

O campeão Barcelona, atualmente em segundo lugar e um ponto atrás do arquirrival Real Madrid, recebe o terceiro colocado Villareal ainda neste sábado. Invicto, o Real enfrenta o Sporting Gijon no domingo.