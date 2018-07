Com 93 mil no Rose Bowl, Barcelona bate Los Angeles Galaxy

Em um jogo que contou com o ótimo público de 93.226 pessoas no Rose Bowl, em Pasadena, o Barcelona venceu o Los Angeles Galaxy por 2 a 1, em amistoso realizado na madrugada desta quarta-feira (no horário de Brasília). O jogo foi o primeiro da pré-temporada da equipe espanhola, que inicia um novo período de preparação depois de ter conquistado a tríplice coroa com os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

O uruguaio Luis Suárez abriu o placar para o Barça aos 45 minutos do primeiro tempo e Sergi Roberto ampliou aos nove da etapa final. Tommy Meyer, nos acréscimos, descontou para o time norte-americano. No duelo, a equipe espanhola não contou com Messi e Neymar, que foram dispensados desta excursão aos Estados Unidos depois de terem prolongado as suas respectivas temporadas passadas por causa da disputa da Copa América.

Após a partida, o técnico Luis Enrique exibiu satisfação com a atuação do Barcelona. "Gostei muito do time. Fomos muito intensos, assim como eu esperava. Os exercícios nos treinamentos funcionaram. Jogamos 45 minutos em um ritmo muito bom", ressaltou o comandante, se referindo ao fato de que a queda de desempenho na etapa final é normal neste início de pré-temporada, no qual a condição do elenco ainda não é a ideal.

Com um time cheio de reservas, os brasileiros Douglas (único a atuar durante os 90 minutos), Adriano e Rafinha iniciaram a partida amistosa como titulares, sendo que depois a equipe contou com a entrada em campo de nomes como Iniesta e Piqué. No Galaxy, destaque para a presença de Gerrard, ex-Liverpool, que reencontrou Suárez após tê-lo enfrentado no duelo entre Uruguai e Inglaterra na Copa do Mundo de 2014.

MANCHESTER UNITED

Na mesma competição amistosa realizada nos Estados Unidos, batizada de Champions Cup, o Manchester United ambém venceu em partida encerrada na madrugada desta quarta-feira. O time comandado por Louis van Gaal derrotou o San Jose Earthquakes por 3 a 1, em San Jose, também na Califórnia.

Essa foi a segunda vitória seguida do time inglês no torneio de preparação, no qual anteriormente havia superado o América do México por 1 a 0, no último sábado. Desta vez, Juan Mata e Memphis Depay abriram 2 a 0 para o Manchester no primeiro tempo, no qual Fatai Alashe ainda descontou para o time norte-americano. Na etapa final, o brasileiro Andreas Pereira, vice-campeão mundial com a seleção sub-20, garantiu o 3 a 1.

PARIS SAINT-GERMAIN

Em outro duelo por esta competição amistosa nos Estados Unidos, o Paris Saint-Germain venceu a Fiorentina por 4 a 2, em Harrison. Foi a segunda vitória do time francês na competição, na qual no sábado superou o Benfica por 3 a 2. Neste novo amistoso, o time francês abriu 2 a 0 no primeiro tempo com gols de Blaise Matuidi e Jean-Kevin Augustin. Na etapa final, Joaquin descontou para o time italiano, mas o PSG aumentou sua vantagem para 4 a 1 com gols de Ibrahimovic e novamente Augustin. O gol do astro sueco, por sinal, saiu após cruzamento do brasileiro Lucas.

Aos 34 minutos do segundo tempo, Giuseppe Rossi, cobrando pênalti, fez o segundo gol da Fiorentina, que fez neste confronto a sua estreia na competição amistosa.