Com 94% de votos, Medeiros vence candidato de Piffero e é novo presidente do Inter

Em meio à maior crise do clube na história, dependendo de outros resultados para não ser rebaixado pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Internacional elegeu neste sábado Marcelo Medeiros como novo presidente do clube para o biênio 2017/2018. A Chapa 2 foi escolhida por 94% dos sócios eleitores, contra 5,3% de Pedro Affatato (Chapa 1), o escolhido por Vitório Piffero como representante da situação.

De acordo com o anúncio do clube nas redes sociais, a Chapa 2 recebeu 12.134 votos, superando os 666 votos da Chapa 1. Além disso, foram registrados 224 votos brancos e 960 nulos.

A nova gestão assume a direção do Internacional no dia 3 de janeiro de 2017. Ao lado de Marcelo Medeiros, João Patrício Herrmann e Alexandre Barcellos aparecem como primeiro e segundo vice-presidentes, respectivamente. Roberto Melo deve ser anunciado como novo vice de futebol do time gaúcho.

A eleição também serviu para renovar 50% das 300 cadeiras do Conselho Deliberativo do clube. Três chapas ultrapassaram a cláusula de barreira: Chapa 2 (71 conselheiros), Chapa 4 (43) e Chapa 9 (36).