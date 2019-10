Com 97% de chances de título, Flamengo pode ser campeão daqui quatro rodadas

Após a rodada quase perfeita para o Flamengo, o time carioca deu um grande passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro e, de acordo com os matemáticos, parece ser uma questão de tempo para a equipe comandada por Jorge Jesus levantar a taça. O time carioca tem 97% de chances de sagrar-se campeão e, dependendo de uma combinação de resultados, pode garantir o título daqui quatro rodadas, no clássico com o Botafogo.

O site Infobola aponta o Flamengo com 97% de chances de ser campeão. Em segundo aparece com Palmeiras com 2% e depois o Santos com 1%. As demais 17 equipes não tem chances ou o valor é inferior a 1% - de acordo com as probabilidades. O São Paulo, quarto colocado, está 20 pontos atrás do líder, restando 11 rodadas a serem disputadas.

Os flamenguistas não podem reclamar do que aconteceu no final de semana no futebol. O Flamengo derrotou o rival Fluminense por 2 a 0 e viu seus dois principais concorrentes perderem pontos. O Palmeiras só empatou com o Athletico-PR em 1 a 1, na Arena da Baixada, e o Santos perdeu fora de casa para o Atlético-MG por 2 a 0.

Com os resultados, o Flamengo chegou aos 64 pontos, enquanto o Palmeiras tem 54 e o Santos 51. A vantagem carioca é tão grande que existe até uma remota possibilidade do time rubro-negro conquistar o título daqui quatro rodadas.

Como o Flamengo pode ser campeão daqui quatro rodadas?

Flamengo precisa vencer seus quatro jogos

Palmeiras fazer até um ponto neste período (um empate e três derrotas)

Santos somar até quatro pontos (uma vitória, um empate e duas derrotas ou quatro empates)

São Paulo somar até nove pontos (três vitórias e uma derrota)

Acontecendo isso, como ficaria a tabela?

O Flamengo vencendo os quatro jogos, chegaria aos 76 pontos

Palmeiras, Santos e São Paulo ficariam com 55 pontos e poderia empatar com o Fla em número de pontos, mas perderia pelo número de vitórias

As quatro próximas rodadas:

28ª Rodada

26/10 Corinthians x Santos (Arena Corinthians)

27/10 Flamengo x CSA (Maracanã)

27/10 São Paulo x Atlético-MG (Morumbi)

27/10 Avaí x Palmeiras (Ressacada)

29ª rodada

30/10 Palmeiras x São Paulo (Allianz Parque)

31/10 CSA x Corinthians (Rei Pelé)

31/10 Santos x Bahia (Vila Belmiro)

31/10 Goiás x Flamengo (Serra Dourada)

30ª Rodada

2/11 Palmeiras x Ceará (Allianz Parque)

3/11 Chapecoense x São Paulo (Arena Condá)

3/11 Flamengo x Corinthians (Maracanã)

3/11 Santos x Botafogo (Vila Belmiro)

31ª Rodada

6/11 Avaí x Santos

6/11 Vasco x Palmeiras

7/11 São Paulo x Fluminense

7/11 Botafogo x Flamengo (Engenhão)