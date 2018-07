Com a 21 de Zidane na Juventus, Dybala exalta francês às vésperas da final

Quando a Juventus entrar em campo para encarar o Real Madrid na decisão da Liga dos Campeões, dia 3 de junho, em Cardiff, encontrará do outro lado um dos seus grandes ídolos nos anos 90. Zinedine Zidane hoje é técnico do Real, mas há 20 anos brilhava com a camisa 21 do time de Turim pelos gramados da Itália e da Europa. O número hoje pertence a outro xodó da torcida alvinegra, Paulo Dybala, que não esconde a admiração pelo seu antecessor.

"Eu adoraria ter jogado com ele (Zidane). Todos sabemos da sua qualidade. Admirava a técnica com a que ele se movia pelo campo enquanto driblava os oponentes, fazendo as coisas com grande simplicidade e deixando tudo muito fácil. Todo mundo viu o quanto ele era bom como jogador, mas agora ele está se provando bom também como técnico", disse o argentino à Sky Sports.

Zidane assumiu o Real Madrid em 2016 e logo de cara levou a equipe ao título da Liga dos Campeões da temporada passada. Mas se o time espanhol conta com um grande elenco e um treinador que se provou vencedor neste início de carreira, a Juventus tem suas armas para lutar pelo troféu do torneio europeu.

Talvez a principal delas seja o goleiro Buffon, que vive grande fase aos 39 anos e luta pelo primeiro título de Liga dos Campeões da carreira. "Ele é definitivamente o número 1 de todos os números uns da história do futebol. Temos sorte suficiente por podermos trabalhar com ele, e espero que isso aconteça por muito tempo", exaltou Dybala.

Mas Buffon não é o único jogador da Juventus em grande fase. Nas semifinais contra o Monaco, Daniel Alves e Higuaín decidiram a favor da equipe e, por isso, também foram lembrados por Dybala. "Para o Dani, eu tenho muitos adjetivos. Eu acho que ele é um fenômeno. O Gonzalo é um goleador", descreveu o atacante.