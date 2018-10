Com a cabeça na Copa do Brasil, Cruzeiro encara o Vasco com reservas

Com a cabeça no segundo jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, o Cruzeiro terá somente reservas para enfrentar o Vasco neste domingo, às 16 horas, em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mano Menezes não confirmou, mas, como a decisão da Copa do Brasil está marcada já para a próxima quarta-feira, na Arena Corinthians em São Paulo, o Cruzeiro deve ter um time reserva no duelo em São Januário. Mesmo assim, a equipe alternativa terá nomes de peso, como Rafael Sóbis e Fred.

Fred, que voltou aos gramados contra o Palmeiras no dia 30 de setembro, após ficar seis meses se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, garante que está plenamente recuperado da grave lesão e quer minutos em campo para aprimorar sua condição física.

"Fisicamente o Fred está bem. O que falta para ele é ritmo de competição, o que é diferente. Você vem de uma parada longa e só consegue recuperar esse ritmo jogando. O fato de iniciar com ele pela primeira vez e não colocá-lo durante as partidas é porque os jogos têm consequências que acontecem ali que você não o utiliza no tempo adequado", explicou o treinador cruzeirense.

Mano Menezes só confirmou o goleiro Rafael e Fred entre os titulares. Além disso ele negou que Egídio jogará. O treinador havia dito após o jogo contra o Corinthians que o lateral-esquerdo poderia jogar diante do Vasco, mas ele será preservado, assim como todo o grupo.

Provável titular ao lado de Murilo na zaga, Manoel não foi a campo nos últimos treinamentos por conta de uma amidalite e fez uma atividade específica na academia. O defensor não deve ser problema para o treinador, que fechou as últimas atividades para a imprensa.