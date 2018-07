Com a cabeça na Copa do Brasil, Vasco usa reservas contra o Luverdense

A cabeça do Vasco está no Recife para o jogo contra o Santa Cruz, na próxima quarta-feira, na decisão pela terceira fase da Copa do Brasil. Por isso, o técnico Jorginho decidiu escalar um time quase todo reserva para enfrentar o Luverdense, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT), pela 16.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além de ter como grande foco na temporada uma boa campanha na Copa do Brasil, a liderança no Brasileirão dá maior tranquilidade para Jorginho, já que o clube está na primeira posição, com 31 pontos, e não pode ser superado pelos concorrentes na rodada. Com 21, o Luverdense tenta se aproximar do grupo de acesso para a elite do futebol nacional.

O único titular neste sábado será o goleiro uruguaio Martin Silva. O restante do grupo permaneceu no Rio de Janeiro, com um trabalho intenso para o jogo da Copa do Brasil. Jorginho justificou os planos por causa do desgaste dos atletas. "Essa é uma viagem extremamente desgastante. Mas o Vasco tem um trabalho forte nas categorias de base e acredito nos garotos que estão aqui. Vai servir para que eles adquiram experiência para nos ajudar depois", explicou.

Contratado no início do mês, o zagueiro Rafael Marques faz a sua estreia no Vasco. Além dele, o time tem a novidade de Alan Cardoso, lateral-esquerdo das categorias de base que subiu para o profissional recentemente. Evander, tratado como joia no clube, faz o seu primeiro jogo como titular na Série B, embora já tenha começado jogos pela Copa do Brasil.

Sem vencer há três jogos, o Luverdense tenta reabilitação na competição e conta com o retorno do volante Ricardo, que estava suspenso. Ele entra no lugar de Sérgio Motta no meio de campo. O desfalque é Airton, que cede lugar para Gabriel Valongo.