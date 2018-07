Com a cabeça na Libertadores, Atlético escala reservas contra a Caldense

BELO HORIZONTE - O técnico Cuca vai levar a Poços de Caldas uma equipe do Atlético-MG repleta de reservas para enfrentar a Caldense, pelo Campeonato Mineiro. A maior preocupação do treinador será na quarta-feira, quando a equipe terá pela frente o São Paulo, no último jogo da primeira fase da Taça Libertadores da América.

Cuca espera que os jogadores que estarão em ação neste domingo, às 16h, aproveitem a oportunidade. "Todos os jogadores do elenco treinam da mesma forma e estão nas mesmas condições físicas. Eles estão loucos para jogar e espero que consigam realizar uma boa partida", disse o treinador atleticano.

Na Caldense, o objetivo é garantir nas duas últimas rodadas uma vaga no G-4.