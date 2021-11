Com a cabeça na Libertadores, Flamengo encara Inter para ainda sonhar com o tri

Com a final da Copa Libertadores da América mais próxima, o Flamengo terá que decidir, de uma vez por todas, se priorizará a competição continental ou seguirá tentando arrancar o título brasileiro do Atlético Mineiro. No meio caminho, está o Internacional tentando entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro. O duelo será neste sábado, às 21h30, no Beira-Rio.

O Flamengo recuperou a boa fase e emplacou uma sequência de três vitórias seguidas, reconquistando a confiança para o duelo contra o Palmeiras. O time deixou o Rio de Janeiro rumo a Porto Alegre em clima de festa, já que a delegação aproveitará a viagem para se deslocar até o Uruguai, depois do jogo diante do Internacional.

No Brasileirão, o Flamengo ainda sonha com o tricampeonato consecutivo. No entanto, o desafio não será dos mais fáceis. Na segunda posição, com 63 pontos, precisará tirar uma diferença de oito para o atual líder, o Atlético Mineiro.

O Internacional, por outro lado, vive altos e baixos. O Colorado ocupa a sétima posição, com 47 pontos, dois a menos do que o Fortaleza, em sexto. Na última rodada, foi surpreendido pelo Cuiabá, que venceu por 1 a 0. Além disso, terá que segurar um Flamengo, que tem a terceira melhor campanha entre os visitantes, atrás apenas de Atlético-MG e Palmeiras. O time rubro-negro fez 26 pontos fora de casa, com sete vitórias, cinco empates e três derrotas.

O time do Flamengo para este sábado é uma incógnita. Renato Gaúcho não deu pistas, mas a tendência é que poupe muitos dos titulares. Poucas são as certezas. Isla retorna, após ser convocado para defender a seleção chilena nas Eliminatórias e Bruno Henrique deve ser preservado por conta de uma lesão no joelho.

O meia Arrascaeta, o zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Pedro ainda estão tratando lesões e, dificilmente, terão condições de entrar em campo. O uruguaio mostrou evolução durante a semana e animou os torcedores que visam o duelo contra o Palmeiras. Com isso, David Luiz deverá ser testado novamente entre os titulares, assim como Vitinho.

"É um pouco cedo ainda para falar quem vai para o jogo, quem estará à disposição. Estamos fazendo de tudo para recuperar, dar ritmo de jogo para todos, estar com o maior número de jogadores à disposição para o dia 27, sem esquecer do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores estão saindo do departamento médico. O Filipe foi uma prova hoje. Ainda faltam Arrascaeta, Pedro e Rodrigo Caio, ainda acredito que vamos conversar e avaliar dia a dia. A resposta quem vai dar é o próprio jogador", disse Renato Gaúcho, após a vitória sobre o Corinthians.

Já Diego Aguirre dependerá do Departamento Médico para ter força máxima contra o Flamengo. O treinador espera contar com os jogadores que desfalcaram o time contra o Cuiabá por lesão. Dentre eles, o volante Rodrigo Lindoso e o atacante Taison.

Caso ambos não possam atuar, Diego Aguirre deverá apostar novamente em Johnny, no meio de campo, e em Maurício, no ataque. Yuri Alberto segue sendo a principal esperança de gol do time colorado.

"Teremos esse jogo em casa contra o Flamengo. Precisamos da vitória, mas não podemos esquecer que, depois, viajaremos para pegar o Fluminense. Precisamos ter a mesma disciplina dentro e fora de casa", falou Diego Aguirre.