Com a cabeça na Libertadores, Inter e Grêmio põem à prova reservas no Gre-Nal

Embalados pela classificação às semifinais da Copa do Brasil e de olho na Copa Libertadores, Internacional e Grêmio vão apostar suas fichas nos reservas no Gre-Nal deste sábado, marcado para as 19 horas, no Beira-Rio, e válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico completou 110 anos de história na última quinta-feira.

O momento dos rivais é semelhante na temporada, mas a classificação no Brasileirão é distinta. Mal fora de Porto Alegre, tanto que ainda não triunfou longe de seus domínios, mas forte no Beira-Rio, onde venceu todos seus jogos na competição até aqui, o Inter é o quinto colocado, com 16 pontos, dez a menos que o líder Palmeiras.

O Grêmio, por sua vez, é só o décimo colocado, com 14 pontos. A posição intermediária de um dos times postulantes ao título se explica pelo começo ruim no torneio nacional, no qual a equipe tricolor só conseguiu vencer pela primeira vez na sexta rodada.

Embora não haja confirmação e os treinos tenham sido fechados, os dois apostarão no Gre-Nal em escalações formadas em boa parte por reservas. É possível que haja a presença de titulares, mas estes não serão maioria, tanto no time de Odair Hellmann, quanto na equipe de Renato Gaúcho. O motivo é a proximidade dos compromissos da dupla pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Na quarta, o Inter encara o Nacional no Uruguai. Na quinta é a vez do Grêmio medir forças com o Libertad, do Paraguai, em casa.

No Inter é certo que Rodrigo Dourado será desfalque. O volante e capitão da equipe, que já não atuou contra o Palmeiras no meio da semana, sofre com dores no joelho esquerdo e pode ficar fora dos gramados por duas semanas.

Os destaques do time alternativo do time colorado devem ser o meia argentino Martín Sarrafiore e o atacante Rafael Sóbis. A tendência é de que a dupla substitua dois dos principais jogadores do elenco: D'Alessandro e Guerrero, que seguem um cronograma especial para evitar sobrecarga e até por isso seria um surpresa que os dois fossem escalados no Gre-Nal.

Dos considerados titulares, é possível que o zagueiro argentino Victor Cuesta e o meia Patrick, autor do gol que deu a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras e levou a disputa aos pênaltis, sejam escalados. Rodrigo Lindoso também pode seguir no time titular.

Divisor de águas para Tardelli

O Gre-Nal é de extrema importância para o atacante Diego Tardelli. Se entrar em campo, o jogador, que recebeu um ultimato da diretoria depois de ter ficado de fora dos dois primeiros jogos do Grêmio no reinício das competições após a Copa América, completará sete jogos no Brasileirão e não poderá ser negociado com outro time da Série A.

Tardelli passou de principal contratação do clube neste ano a tormento. Ele ainda não mostrou a que veio e teria manifestado seu desejo de deixar o clube. No entanto, afirmou em suas redes sociais que quer permanecer. Assim, o clássico deste sábado significará mais uma chance de o atacante justificar a expectativa alta sobre sua contratação.

Do time de suplentes do Grêmio quem está em alta é o atacante Pepê, decisivo no último triunfo sobre o Vasco por 2 a 1, ao marcar os dois gols gremistas. O jovem pode fazer a diferença ao lado de Luan, que busca recuperar o futebol que o consagrou como o melhor jogador da América do Sul em 2017.