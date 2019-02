Com a cabeça na Libertadores, São Paulo pega o São Bento no Pacaembu

O jogo deste domingo contra o São Bento, às 17h, no Pacaembu, bem poderia servir de último teste para o São Paulo antes do que realmente importa: o duelo da próxima quarta-feira, diante do Talleres, na Argentina, pela Pré-Libertadores. Mas como o próprio Hernanes avisou depois da derrota para o Guarani, na última quinta: "O que tinha para ser testado já foi testado".

Assim, apesar da necessidade de dar uma resposta à sua torcida após duas derrotas consecutivas que provocaram até reunião entre comissão técnica, jogadores e diretoria, na última sexta, o time será preservado pelo técnico André Jardine, que tende a poupar diversos titulares.

A preocupação natural de não perder peças importantes às vésperas do duelo pela Libertadores foi reforçada pelas contusões de Jucilei e Liziero, no último jogo. Ambos sofreram pancadas e tentam se recuperar a tempo da viagem à Argentina.

No meio-campo, a tendência é Hudson e Willian Farias ocuparem as vagas. "Chegou o momento de virarmos esta chave, retomar o caminho das vitórias e entrar bem nesta semana de estreia na Libertadores", pediu Farias, contratado do Vitória para esta temporada. Ele ainda não estreou pelo São Paulo porque se recuperava de uma pancada na panturrilha esquerda.

Outros candidatos a "folgarem" são os laterais Bruno Peres e Reinaldo, além dos atacantes Everton e Pablo. Todos participaram das quatro partidas disputadas no Paulistão – só o último ainda foi substituído, os demais estiveram em campo durante os 450 minutos jogados.

No clube, nunca foi segredo que o principal objetivo do primeiro semestre era a Libertadores. Se passar pelo Talleres, o clube ainda precisará vencer um segundo confronto eliminatório para confirmar uma vaga na fase de grupos do torneio – vai pegar o vencedor de Palestino ou Independiente Medellín.

"A Libertadores tem um peso gigantesco em todo o interesse do clube. Obviamente são as duas partidas mais importantes que vamos jogar", disse Jardine, após o jogo contra o Guarani. O treinador, porém, ponderou: "Gostaríamos de ter mais pontos no Paulista. Não vamos descuidar dessa competição".

São Paulo se despede do Pacaembu neste domingo

Com o Morumbi em reformas, o São Paulo vem utilizando o estádio municipal para mandar seus jogos. Segundo o planejamento do clube, este domingo será a "despedida", já que a previsão é de receber partidas em casa a partir do duelo de volta contra o Talleres, dia 13. Depois de visitar os argentinos na quarta-feira que vem, o time tricolor vai até Campinas encarar a Ponte Preta, no próximo fim de semana.

O retrospecto no Pacaembu, contando o duelo com o Santos, no qual era visitante, deixa a desejar: uma vitória e duas derrotas até aqui.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Jean; Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Léo; Hudson, Willian Farias e Nenê; Helinho (Antony), Diego Souza e Everton Felipe. Técnico: André Jardine.

SÃO BENTO: Henal; Éverton Silva, Luizão, Diego Ivo e Guilherme Romão; João Paulo, Fábio Bahia e Alex Maranhão; Joãozinho, Mazola e Alecsandro. Técnico: Marquinhos Santos.

HORÁRIO: 17h.

LOCAL: Pacaembu.

ÁRBITRO: Vinícius G. Dias de Araújo.

NA TV: Globo.