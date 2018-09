Com a cabeça no Gre-Nal, Grêmio tenta driblar desfalques contra o Santos

Repleto de desfalques por diferentes motivos, e já com a cabeça no Gre-Nal do próximo domingo, o Grêmio visita o Santos no estádio do Pacaembu, nesta quinta-feira, às 19 horas, em jogo da 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time gaúcho, apesar dos problemas, vive bom momento na temporada. Goleou o Botafogo com facilidade por 4 a 0 na última partida e, com 40 pontos, briga na parte de cima da tabela. Além disso, os comandados de Renato Gaúcho estão nas quartas de final da Copa Libertadores.

"Toda a equipe do Santos tem característica ofensiva, tem o Rodrygo, Bruno Henrique, Sasha. Eles vão vir com o intuito de buscar a vitória e vamos entrar da mesma forma. Será um grande confronto, contra uma equipe que vem em uma crescente no campeonato", disse o zagueiro Bressan.

Acostumado a escalar reservas em jogos do Brasileirão que antecedem partidas de mata-mata, Renato Gaúcho tem quatro desfalques certos para o duelo em Santos e terá de quebrar a cabeça para montar o time que busca sua segunda vitória consecutiva no torneio.

Bruno Cortez cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Kannemann e Everton estão com as seleções argentina e brasileira, respectivamente, e Maicon teve constatada uma lesão na coxa esquerda que pode também tirá-lo do Gre-Nal, no Beira-Rio.

Marcelo Oliveira, Bressan e Alisson aparecem como os prováveis substitutos de Cortez, Kannemann e Everton, respectivamente. Para a vaga de Maicon, o treinador tem Thaciano como principal opção.

Em compensação, Luan, que sentiu um problema estomacal na penúltima atividade antes do duelo, treinou normalmente na quarta-feira e está garantido na formação titular do Grêmio. Já Michel, Léo Moura e Jael passarão por avaliações físicas e também podem ser ausências.