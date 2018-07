Com a camisa 10, Douglas promete 'empenho' no Vasco

RIO - O Vasco apresentou na tarde desta terça-feira, em São Januário, mais um reforço para temporada, o meio-campista Douglas, ex-Corinthians. O experiente jogador assinou com o Vasco até dezembro de 2014, e chega para apagar a má fase deixada em São Paulo.

"Quero agradecer a confiança, a forma como fui tratado. É uma honra estar aqui vestindo essa camisa de tradição. Da minha parte é certo que vai ter empenho, muita vontade. Posso ajudar. Espero que a gente possa ser muito feliz esse ano", afirmou o jogador.

Douglas chega ao cruzmaltino para preencher uma posição deficiente do time, o setor de armação de jogadas, e já foi escolhida a numeração que ele vai usar no uniforme, será o 10, mas o jogador não foge à pressão. "Sempre joguei como o camisa 10. Se fui contratado é porque acreditam que posso fazer essa ligação com o ataque. Não vou mudar, é o meu jeito de jogar. Espero ajudar", disse.

A saída de Douglas do Corinthians ocorreu logo depois da invasão de torcedores ao CT do time paulista, o meia afirmou que o ocorrido ajudou na decisão de jogar pelo Vasco. "Na semana da invasão eu fiquei sabendo do interesse do Vasco. Aí sábado teve a invasão. Foi um fator que mais fez com que eu mudasse a minha decisão de procurar novos ares. Foi um negócio tenso. Passaram do ponto", explicou.

A estreia de Douglas pode acontecer no próximo domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. No momento, o Vasco ocupa a terceira colocação no estadual, com 15 pontos conquistados.