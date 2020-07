Com a camisa do Flamengo, Bolsonaro posta foto assistindo à final do Campeonato Carioca no SBT

O presidente da República Jair Bolsonaro publicou foto em seu perfil oficial do Facebook, na noite da última quarta-feira, assistindo a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense. Isolado no Palácio da Alvorada e se recuperando após ter contraído coronavírus, o presidente manifestou sua torcida pelo Flamengo, que conquistou o Estadual sobre o Fluminense após vitória de 1 a 0.

Vestido com a camisa rubro-negra, Bolsonaro posou em frente à televisão na qual assistia à partida e desejou "boa noite a todos". O político apontou a mão em direção a TV, que exibia imagens do SBT, única emissora que transmitiu o clássico graças à MP assinada por ele que dá ao mandante o direito de negociar os direitos de transmissão. O jogo também passou na FlaTV, canal de youtube do Flamengo, para 1 milhão de pessoas, em média.

Desde o princípio da pandemia, Bolsonaro se mostrava favorável ao retorno do futebol no Brasil. Em junho, o presidente assinou a Medida Provisória 984/2020, que, dentre outros pontos, interfere na venda dos direitos de transmissão do futebol brasileiro. Ela gerou confusão nas rodadas finais da competição.

O Flamengo foi um dos clubes mais entusiastas para que o retorno do campeonato estadual do Rio acontecesse de forma rápida. Seu adversário na final, o Fluminense, por sua vez, fez dura oposição à retomada do torneio. Apesar de dizer ser torcedor do Palmeiras, essa não é a primeira vez que Bolsonaro veste as cores vermelha e preta do Flamengo. Em outubro de 2019, ele deu de presente ao presidente da China, Xi Jinping, um agasalho do time rubro-negro. Esteve no Maracanã antes da pandemia ao lado do então ministro da Justiça Sergio Moro. Mas também já apareceu vistindo camisas de diversos outros clubes brasileiros.