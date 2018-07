Com a chegada de Gabriel Jesus, seleção fica com o grupo completo em Natal

O atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, se apresentou na manhã desta terça-feira ao técnico Tite em Natal e completou o grupo de 24 jogadores da seleção brasileira convocados para a partida de quinta-feira, contra a Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Após atuar pelo Palmeiras na vitória por 3 a 2 sobre o Santa Cruz na noite de segunda-feira, no Recife, o jogador de 19 anos foi o último a chegar à concentração da equipe.

O artilheiro do Campeonato Brasileiro com 11 gols, ao lado do atleticano Robinho, chegou ao hotel por volta das 11 horas da manhã. Gabriel Jesus estreou na seleção principal com dois gols na vitória sobre o Equador, em Quito, em setembro. "Estou muito feliz e satisfeito. Eu sempre quero trabalhar e me dedicar o máximo para ajudar a seleção brasileira", disse o atacante logo na chegada.

Como atuou pelos 90 minutos na noite de segunda, a tendência é de o jogador realizar uma atividade mais leve no treino desta terça, no fim da tarde, na Arena das Dunas.

Será a segunda atividade da equipe em Natal e pela primeira vez Tite deve começar a montar o time. Na segunda, com a presença de 10 mil torcedores, os jogadores fizeram um trabalho leve em campo reduzido, sem a definição dos titulares.

Antes de Gabriel Jesus, ainda na noite de segunda, chegaram à concentração o lateral-direito Daniel Alves e o atacante Taison. Os dois não vieram com o restante dos jogadores que atuam na Europa e, por isso, serão as outras novidades do treino desta terça à tarde.