Com a confiança em alta, Corinthians estreia contra Chapecoense no Brasileirão

Prestigiado após a conquista do título paulista e a classificação na Copa Sul-Americana, o Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro com a confiança em alta diante da Chapecoense neste sábado, às 19 horas, em Itaquera. Na véspera do confronto, o zagueiro Pablo e o volante Gabriel foram uníssonos no discurso: "Entramos para ser campeões".

Apesar da comoção diante da tragédia enfrentada pelo time catarinense, Gabriel diz que o Corinthians mostrará seu apreço pelo adversário com um bom futebol. "Na hora que o jogo começar, vamos respeitar a Chape jogando futebol. O que passou foi muito difícil para todos. Nós, jogadores, sentimos também. Mas agora é uma estreia de campeonato, a Chapecoense vem se reestruturando com uma equipe muito competitiva. Vamos fazer um grande jogo em casa para sair com a vitória."

Será o primeiro confronto entre Corinthians e Chapecoense desde o acidente aéreo, em novembro de 2016. Para homenagear as vítimas, o clube alvinegro distribuirá na Arena Corinthians faixas à torcida com os símbolos dos dois times e uma frase do hino corintiano: "Eternamente dentro dos nossos corações". Até a tarde de sexta-feira, haviam sido vendidos 25 mil ingressos.

Neste sábado, o Corinthians estreará sem uma preparação específica para o Brasileiro. Os jogadores voltaram do Chile na quinta-feira e tiveram apenas dois dias no CT Joaquim Grava, onde a prioridade foi garantir a recuperação física. "Será na base da conversa, porque não tivemos tempo para ir a campo. Ficamos na academia e estudamos a Chape para não sermos surpreendidos", afirmou Gabriel.

O lateral Fagner, que cumpriu suspensão e não viajou ao Chile, e o zagueiro Pablo, recuperado de sinusite, voltam ao time titular. Com folgas programadas para domingo e segunda-feira da próxima semana, o Corinthians deve ir a campo com a mesma formação tática usada no primeiro jogo contra a Ponte Preta, dia 30 de abril, na final do Campeonato Paulista.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x CHAPECOENSE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. Técnico: Fábio Carille.

CHAPECOENSE: Arthur Moraes; João Pedro, Douglas Grolli, Nathan e Reinaldo; Moisés Ribeiro, Andrei Girotto e Luiz Antônio; Osman, Wellington Paulista e Arthur Caike (Rossi). Técnico: Vágner Mancini.

Juiz: Elmo A. Resende Cunha (GO).

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.

Horário: 19 horas.

Transmissão: Pay-per-view.