Com a presença de diretor do Barcelona, Vitinho faz jogo-treino no Palmeiras

A tarde na Academia de Futebol do Palmeiras foi movimentada no campo e na sala de reuniões da diretoria. Enquanto os reservas fizeram jogo-treino com o São Caetano, com a presença do meia Vitinho, a cúpula alviverde se encontrou com o diretor de futebol do Barcelona, Raul Sanllehí, para avançar nas negociações para ceder por empréstimo o jogador por uma temporada.

O dirigente retorna nesta sexta à Espanha e nos próximos dias deve sacramentar o pagamento de cerca de R$ 5,5 milhões ao Palmeiras pelo empréstimo de uma temporada de Vitinho ao Barcelona B. O elenco secundário acaba de conquistar o acesso à segunda divisão do país. A modalidade da negociação com o meia de 19 anos é similar à feita com o Fluminense pelo zagueiro Marlon. O defensor também chegou ao time B e depois foi integrado ao plantel principal.

Com as negociações adiantadas e feitas com o aval do técnico Cuca, Vitinho participou do jogo-treino com o São Caetano, vencido por 3 a 2. Todos os gols foram anotados pelo atacante Érik. O Palmeiras utilizou na atividade quem não foi titular na vitória sobre o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, e iniciou a partida com: Jailson, Luan, Antônio Carlos e Juninho; Fabiano, Gabriel Furtado, Raphael Veiga, Hyoran, Vitinho e Zé Roberto; Erik. Vários jogadores da base ganharam chance no decorrer da partida.

O clube volta aos trabalhos na sexta à tarde. Cuca vai trabalhar durante uma hora sem a presença dos jornalistas, quando vai começar os ajustes táticos para enfrentar a Ponte Preta, domingo, em Campinas pelo Campeonato Brasileiro. A possível novidade da equipe é o volante Bruno Henrique, apresentado nesta quinta pela diretoria.