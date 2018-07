Com a saída de Cleber, Corinthians busca novo zagueiro às pressas

Além do atacante Nilmar, o Corinthians busca a contratação de um zagueiro para a sequência do Campeonato Brasileiro. O assunto já foi tratado entre Mano Menezes e a diretoria. O técnico explicou, em entrevista coletiva, suas razões para "pedir" mais reforços, apesar de ele considerar o elenco bom.

"Não esperávamos perder o Cleber e ele saiu. E ainda não tínhamos a situação do Gil (convocado pela seleção brasileira). É mais um fato novo, são dois fatos novos. E isso estabelece uma nova situação", afirmou o técnico.

Por causa da convocação, Gil perderá três jogos pelo Corinthians. O primeiro será já na semana que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil, diante do Bragantino, no Itaquerão. A zaga, então, será formada por Anderson Martins e Felipe.

"Podemos não ter prejuízo nenhum, mas cabe a mim, que encabeça o planejamento mostrar isso aos dirigentes. Podemos não ter mais desfalques, podemos não tomar mais cartões amarelos, mas temos de estar preparados", afirmou.

Como a janela de transferências internacionais já fechou, o Corinthians teria de contratar um zagueiro que está sem clube ou que está em algum clube da Série B.

A seleção peruana também vai tirar Guerrero de três jogos. E também é por isso que Mano Menezes gostaria de ter outra opção para o ataque. A diferença é que o setor de ataque tem mais opções, como Romarinho, Luciano e Romero.