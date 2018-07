Com a saída de Felipe, Balbuena deve ser titular do Corinthians

A venda de Felipe para o Porto abre espaço para Balbuena retomar a posição de titular do Corinthians, formando dupla de zaga com Yago. Vilson, outra opção de Tite, perdeu os dois últimos jogos por causa um edema na coxa direita.

Balbuena retornará ao clube nesta semana porque o Paraguai foi eliminado da Copa América Centenário, nos Estados Unidos. O Corinthians encara o Fluminense nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio Mané Garrincha.

Semana passada, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, afirmou que o clube não deve contratar um outro zagueiro para repor a saída de Felipe. O Corinthians sondou Naldo, do Sporting, mas esbarrou no preço alto pedido pelo time português: 5 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões). O valor é inviável para o clube alvinegro.

Além de Balbuena, Vilson e Yago para o setor defensivo, o elenco conta com o zagueiro Pedro Henrique, formado nas categorias de base. A ideia é buscar um 'novo' Felipe, que chegou ao clube como uma aposta e rendeu bom dinheiro.

O Porto vai pagar 6 milhões de euros (R$ 24 milhões) por 75% dos direitos econômicos do jogador. Após o clássico que marcou a despedida do atleta, Tite elogiou o agora ex-zagueiro do Corinthians. "O Felipe dignificou a camisa do Corinthians. Além disso, com seu trabalho conseguiu reverter no aspecto financeiro para o clube. Foi digno ao vestir essa camisa", ressaltou o técnico.