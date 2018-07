Com a saída de Felipe, Corinthians tenta segurar Vilson

Embora seja reserva, o zagueiro Vilson tem agradado a diretoria e a comissão técnica do Corinthians e com a transferência de Felipe para o Porto-POR, sua permanência se tornou ainda mais necessária. Para ficar com o jogador, que tem contrato de empréstimo até o fim do ano, o time alvinegro terá que pagar algo em torno de R$ 450 mil.

Vilson, de 28 anos, tem seus direitos econômicos ligados ao SEV Hortolândia, que pertence a um grupo de empresários, entre eles, Fernando Garcia, ex-conselheiro vitalício do Corinthians e que também é dono dos direitos de vários outros atletas do atual elenco corintiano.

Embora tenha intenção em manter Vilson, a diretoria também pretende reforçar o elenco no setor. O técnico Tite conta com Vilson, Balbuena, Yago e Pedro Henrique para a posição. Recentemente, houve uma tentativa de repatriar Naldo, do Sporting-POR, mas as conversas não evoluíram.