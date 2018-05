Com a seleção, são-paulino Brenner celebra oportunidade de treinar com ídolos

Convidado por Tite para integrar os treinos da seleção brasileira na Granja Comary durante esta semana, o atacante Brenner, revelação do São Paulo, exalta a oportunidade de trabalhar com os atletas que vão para a Rússia disputar o Mundial. Para ele, uma experiência única.

"É uma honra poder participar da preparação do Brasil para a Copa do Mundo e de ter a chance de treinar com os melhores jogadores do nosso país e do mundo", comemora o jovem tricolor. "Farei de tudo para aproveitar da melhor maneira e espero poder contribuir. Esse período, apesar de curto, também irá me ajudar demais no processo de amadurecimento e evolução na carreira."

Brenner foi chamado junto com outros cinco jovens revelações do futebol nacional: Weverson, também do São Paulo; Lucas e Marrony, ambos do Vasco; Vitinho, do Cruzeiro; e Vitão, do Palmeiras. Eles passarão três dias com Tite, Neymar, Gabriel Jesus e companhia.

Nas redes sociais, o atacante são-paulino que chegou a ter sequência titular na equipe do Morumbi nos primeiros jogos da temporada publicou uma foto em que ajuda Neymar a se levantar durante o treino. Na legenda, brincou com a letra da música "Davi", do pagodeiro Ferrugem. "Aí ontem, quem diria, eu que nem sabia do amanhã, hoje estou no campo, com um cara que eu sempre fui fã."