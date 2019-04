Com a torcida de Fluminense e Bangu, Fla decide título da Taça Rio com o Vasco

Flamengo e Vasco decidem às 16 horas deste domingo, no Maracanã, o título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Mas o duelo deve atrair maior atenção de times que estão fora da decisão, como Bangu e Fluminense. Curiosamente, estas duas equipes têm mais interesse na final do que o próprio Flamengo, que deve ter somente reservas em campo.

Essa situação inesperada acontece porque, caso o rubro-negro seja o campeão, vai enfrentar o Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca, com a vantagem do empate. Na outra semifinal, Vasco e Bangu repetiriam o confronto de quinta-feira, com os vascaínos podendo empatar para se classificarem para a decisão do Estadual.

Mas se o Vasco vencer o Flamengo, o time de São Januário terá lugar assegurado na finalíssima do Carioca, pois conquistou também a Taça Guanabara, o primeiro turno. Desta forma, só haveria a disputa de uma semifinal do Estadual, que reuniria Flamengo e Bangu, times com melhor campanha na classificação geral, sem contar o próprio Vasco. O Fluminense, assim, estaria eliminado da competição.

O time que ganhar a Taça Rio vai receber um prêmio de R$ 850 mil. O vice-campeão carioca vai arrecadar R$ 1,5 milhão, enquanto o campeão estadual vai embolsar R$ 3,5 milhões.

O Flamengo não vai a campo com seu time titular, mas mesmo assim terá nomes importantes como Arrascaeta e Éverton Ribeiro no jogo. O técnico Abel Braga, que se recupera de uma arritmia sofrida durante o jogo com o Fluminense na quarta, também não estará no Maracanã. O time vai ser dirigido pelo auxiliar técnico Leomir.

O atacante Bruno Henrique, expulso diante do Fluminense, no jogo de quarta-feira, também está fora da partida.

No Vasco, o atacante argentino Maxi López segue se recuperando de uma lombalgia e está fora do clássico. Ribamar deve ser mantido entre os titulares. No meio de campo, Yago Pikachu também deve voltar ao time no lugar de Rossi.

"Claro que estamos sempre motivados quando os bons resultados aparecem, mas temos a consciência de que as dificuldades serão cada vez maiores e em um clássico o cuidado precisa ser redobrado", diz o técnico do Vasco, Alberto Valentim.

Foram colocados à venda 60 mil ingressos para a decisão deste domingo. O bilhete mais barato custa R$ 60,00 e o mais caro, R$ 265,00.