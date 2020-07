Com a volta das listras verticais, Juventus anuncia nova camisa para a próxima temporada

A nova camisa da Juventus para a temporada 2020/21 foi revelada nesta quinta-feira. As tradicionais listras pretas e brancas estão de volta e contrastam com detalhes dourados presentes no emblema, nas laterais da camisa e na marca dos patrocinadores da equipe italiana.

De acordo com a desenvolvedora do produto, as listras fazem referência à arte contemporânea. Elas foram projetadas para parecerem “pinceladas únicas”, como podem ser vistas em algumas espécies de “falhas” que acompanha o segmento vertical.

Representações da bandeira da Itália e do nono título do Campeonato Italiano também estão presentes no item. A bandeira verde, vermelha e branca terá forma de escudo e o eneacampeonato será referenciado em uma fileira.

A nova camisa da Juve 2020/21 já pode ser comprada. Interessados poderão obtê-la em lojas físicas e no site oficial da Adidas por R$ 279.