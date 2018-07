Com a volta de Jadson, Carille ensaia time do Corinthians para a decisão do Paulista

O Corinthians aposta alto em Jadson. Fábio Carille escalou o meia no treino desta quinta-feira, depois de ele ficar fora do trabalho um dia antes. O time do teste foi com Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. A formação é a mesma dos dois jogos contra o São Paulo, pela semifinal do Paulista.

Na quarta-feira, Jadson foi poupado e, em seu lugar, o jovem Pedrinho foi testado. A tendência é que o treinador não tenha qualquer problema para escalar o Corinthians contra a Ponte Preta. Nesta quinta, Marquinhos Gabriel participou do trabalho normalmente e ele parece recuperado de problemas físicos.

O clube abriu nesta quinta-feira a venda de ingressos para o segundo jogo da decisão, que será realizado domingo que vem, dia 7, na Arena Corinthians. Em apenas 45 minutos, os sócios do Fiel Torcedo esgotaram as reservas dos bilhetes. Os torcedores tem até o meio-dia de 29 para efetuar o pagamento e garantir a entrada. Ainda restam poucos lugares em setores corporativos, como camarotes e Business Lounge. No total, foram colocados à venda 45 mil ingressos.